Procura Milano chiede 5 anni e 6 mesi per eurodeputata Lara Comi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Coinvolta nell'inchiesta 'Mensa dei poveri' su un presunto giro di tangenti I pm diStefano Civardi e Silvia Bonardi hanno chiesto la condanna a 5e 6di carcere per l’di Forza Italiacoinvolta nell’inchiesta ‘Mensa dei poveri’ su un presunto giro di tangenti. Era stata arrestata per corruzione, finanziamento illecito e truffa nell’indagine che il 7 maggio 2019 aveva portato a 43 misure cautelari. Una sessantina le persone a processo con richieste di pena fino a oltre 9per i presunti protagonisti della vicenda. L’indagini della Guardia di finanza riguardava, tra gli altri, l’allora consigliere lombardo Fabio Altitonante (richiesta 3e 3), l’allora candidato alle Europee e ...

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Il 29 maggio la difesa esporrà le ragioni che militano per una assoluzione dell'onorevole Lara Comi per tutti i fatti contestati. Comi da parte sua si professa innocente ...(Adnkronos) - I pm di Milano Stefano Civardi e Silvia Bonardi hanno chiesto la condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per l'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi coinvolta nell'inchiesta 'Mensa dei po ...