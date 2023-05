Probabili formazioni Sampdoria-Empoli | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Caputo da una parte | Quagliarella dall’altra

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sta per chiudersi la 35esima giornata di Serie A e questa sera, lunedì 15 maggio a partire dalle ore 20.45, si giocherà l’ultima gara di questo turno. A scendere in campo all’intero dello Stadio Luigi Ferraris di Genova saranno infatti ladi Dejan Stankovic e l’di Paolo Zanetti. La sfida vedrà contrapposte la formazione ultima in classifica, ovvero la squadra di casa, e la 15esima forza della massima serie italiana. Le dueavranno oramai poco da chiedere a questa competizione. I blucerchiati sono già aritmeticamente retrocessi e da qui sino alla fine della stagione proveranno ad accumulare il maggior numero di punti possibili: sin qui i liguri ne hanno racimolati solamente 17. Ai toscani invece, potrebbe bastare anche un solo punto per essere certi di una salvezza che non è ancora matematica ma manca davvero ...