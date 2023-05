(Di lunedì 15 maggio 2023) L'attricesarà coinvolta come protagonista e produttrice di, l'adattamento per il grande schermo delloconJodie Comer.sarà la protagonista del, che ha avuto protagonista Jodie Comer sul palco a Londra e a Broadway. Il progetto sarà prodotto da Participant e Bunya Productions. I dettagli delL'adattamento per il grande schermo diavrà come regista Susanna White (Wars: Andor). Suzie Miller si occuperà invece della ...

Cynthia Erivo sarà la protagonista del film tratto dallo spettacolo teatrale, che ha avuto protagonista Jodie Comer sul palco a Londra e a Broadway. Il progetto sarà prodotto da Participant e Bunya Productions. I dettagli del film L'adattamento per il grande ...Come miglior attrice in un'opera teatrale concorrono Jessica Chastain per A doll's house , Jodie Comer per, Jessica Hecht per Summer, 1976 e Audra McDonald per Ohio State murders . Come ...La Federal Reserve americana, partita per, dovrebbe iniziare a tirare il fiato e rallentare ... Un report di.it segnala che, se domani 2 febbraio la BCE dovesse confermare un nuovo ...

Prima Facie: Cynthia Erivo star del film tratto dallo spettacolo teatrale Movieplayer

L'attrice Cynthia Erivo sarà coinvolta come protagonista e produttrice di Prima Facie, l'adattamento per il grande schermo dello spettacolo teatrale con star Jodie Comer.