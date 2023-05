... secondo cuiavrebbe offerto a Kiev le posizioni dei soldati russi in cambio del ritiro delle forze ucraine da Bakhmut. Il leader della Wagnerun complotto interno e accusa i ...Secca la smentita del diretto interessato: "sono fake news che arrivano dagli Stati Uniti su di me", spiega Prighozyn in un video, in cuiche dietro alla notizia vi siano in realta' alcuni ...Gli ucraini continuano ad avanzare a Bakhmut, suscitando nuova ira di, che definisce il comando militare russo 'merdoso' euna cura particolare degli ucraini per non colpire accidentalmente l'attuale rete di comando russa: 'sono la chiave del loro ...

Prigozhin ipotizza un complotto ai suoi danni: “I corrotti siano impiccati sulla Piazza Rossa” Globalist.it

Il popolo russo esigerà che i corrotti «siano impiccati nella Piazza Rossa». Lo ha detto in un messaggio audio il capo della Wagner Yevgeniy Prigozhin ...Se non e' l'inizio della controffensiva generale, poco ci manca. A Bakhmut l'esercito ucraino sta avanzando tra le rovine della citta'. "L'ordine di attaccare e' arrivato il 6 maggio, perche' abbiamo ...