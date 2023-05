Prezzi carburanti | proseguono ribassi per benzina e diesel

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Continuano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere idei. La media nazionale per lain “fai da te” è a 1,81 euro/litro, il gasolio sotto 1,66. Il metano scende sotto 1,6 euro/kg per la prima volta dal 18 ottobre 2021. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,814 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,815, pompe bianche 1,811),a 1,658 euro/litro (-6, compagnie 1,661, pompe bianche 1,653).servito a 1,950 euro/litro (-6, compagnie 1,991, pompe bianche 1,873), ...

Ricordiamo che, a partire dal prossimo 1° agosto, ci sarà l'obbligo per i distributori didi esporre i cartelli con imedi regionali di vendita di diesel, benzina, metano e GPL."Come accaduto con ideiai distributori, oggi ai minimi dal 2021 " commenta a sua volta Urso - agiremo con costanza e determinazione affinchè si riducano idei prodotti per ......dei marchi della distribuzionepresenti nella banca dati dell'Osservaprezzi Mimit. Questa mattina registriamo il nuovo entrante Ra - Fi, un punto vendita in Veneto, con i seguenti: ...

Il Codacons ha elaborato in uno studio i rincari dei prodotti e dei servizi legati all'estate: dal 22% dei gelati al 15% della birra passando per stabilimenti balneari e pacchetti vacanza.