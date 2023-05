Presentazione del libro | ' Traditore' di Paolo Borrometi

Registrazione videodibattito dal titolo "libro: "Traditore" di Paolo Borrometi", registrato a Roma lunedì 15 maggio 2023 alle ore 18:11. Dibattito organizzato da Solferino ...Piero Sansonetti ha raccontato come sarà la nuova versionegiornale: "Dopo tutto questo tempo, ... Sul solco tracciato da Gramsci, L'Unità, secondo quanto anticipato nella, continuerà ...Lo fa durante la conferenza stampa diGran Premio di Imola, in programma dal 19 al 21 maggio. L'ideaministro delle Infrastrutture - già annunciata in passato - è quella di ...

Presentazione del libro: "Il lavoro che c'è e il reddito di cittadinanza" di Patrizia Baratto e Roberto Giuliano (15.05.2023) Radio Radicale

Dal 20 maggio al via 10 giorni di eventi, fra spettacoli e momenti di riflessione. Il Festival è organizzato da Il Veliero Onlus.Allo studio del ministro leghista c'è il nuovo Codice della Strada. L'obiettivo è rivedere le regole su alcune tratte autostradali ...