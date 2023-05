Presentazione del libro ‘Scienze matematiche e dintorni’ di Campanelli al Caffè dell’Orto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 18 Maggio, a partire dalle ore 19:00, presso ildi Benevento, in Via Marco da Benevento 10, si terrà ladel“Scienzee dintorni” dell’autore Luciano. L’evento prevede i saluti iniziali di: Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”; Antonella Gramazio, Dirigente del CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – di Benevento; Maria Buonauguro, già Dirigente del CTP – Centro Territoriale Permanente – di Fragneto Monforte; seguirà l’intervento dell’autore dell’opera Luciano. L’opera, che consiste in un corso per adulti finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, si propone di creare percorsi ...