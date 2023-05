Presentata Aci Atletica 2023

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tutto pronto per l’evento sportivo dell’anno in Sicilia, Aci, Campionati Italiani Individuali Master Outdoor, la più importante manifestazione dileggera, rivolta agli atleti over 35, in programma venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno,, presso lo Stadio “Aci e Galatea” – Acireale (CT), organizzata e promossa dalla ASD “Goal And Brain”, di Giorgio Belluomo, sotto l’egida della FIDAL Nazionale, in collaborazione col Comitato Locale, costituito dal Comune di Acireale e dai Comuni di Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio unitamente a diverse ASD sportive del territorio. Grande lo sforzo del responsabile organizzativo Gianfranco Belluomo, “Questa manifestazione è alla 43esima edizione, adesso si realizza il nostro sogno, mossi dall’amore per la propria terra e passione per lo sport. ...