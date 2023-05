Premio GreenCare | domani la quinta edizione a Posillipo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Torna in presenza ladel, riconoscimento dedicato ai meritevoli curatori del verde urbano attivi nelle aree metropolitane della Campania. La cerimonia di premiazione si svolgerà, martedì 16 maggio 2023, dalle ore 18.00 a Napoli (via Santo Strato 16 –) alla presenza degli assessori regionali della Campania alla Formazione professionale Armida Filippelli, e alla Scuola, Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini; e dell’assessore al Verde e Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada. La presidente delBenedetta de Falco, e il vicepresidente Michele Pontecorvo Ricciardi, numero uno del FAI Campania, accoglieranno premiati, mecenati, soci e tutti gli amici del sodalizio fondato sette anni fa per promuovere la ...