Premio Cesarini 2023 il 5 giugno al Teatro di Fermo

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 maggio 2023)al via a. L’illustre evento in memoria dell’ex Juve Renato(nato nelle Marche e creatore della ‘zona’) celebra ogni anno i calciatori che hanno realizzato il Goal Last Minute del Campionato di Calcio Serie A, Serie B e Lega Pro 2022/23. Ilvedrà ala presenza di importanti volti del panorama calcistico nazionale.A partire dalle 16,00 di lunedì 5alDell’Aquila diva in scena un Talk-Show a sfondo sportivo. Tra i moderatori della tavola rotondaLuigi Brecciaroli (Tv Arancia) Guido Vaciago (Direttore Tuttosport), Luca Marchetti, Massimiliano Nebuloni e ...