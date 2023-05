Preludio alla discesa in politica | Fazio smascherato? Chi sgancia la bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Gianfranco Rotondi non usa giri di parole. Il leader di "Verde e Popolare" parla dell'addio di Fabioa Che Tempo che fa e di fatto lancia un'ipotesi abbastanza curiosa che potrebbe suscitare nuove polemiche sul conduttore che proprio ieri ha annunciato la sua "fine corsa" in viale Mazzini. Rotondi infatti pensa a un possibile impegno indel conduttore di Rai Tre: "sa che la Rai non lo avrebbe licenziato. Gli avrebbero chiesto (forse) di 'riequilibrare' una trasmissione militante e di sinistra. Scopriremo vivendo se le dimissioni sono solo l'avvio di una alternativa professionale o ildi unain campo in". Una frase che di certo farà discutere. Fabioieri apparso imbarazzato nel comunicare il suo addio ...