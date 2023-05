Pratiche scorrette di Leroy Merlin sugli ordini online durante il periodo Covid | 2 | 4 milioni di euro di multa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Unada 2,4diper non essere riuscita a garantire la lavorazione e la puntualità del 100% deglion-line, nonché delle procedure di rimborso e reso, e avrebbe gestito in modo inefficiente i servizi di assistenza alla clientela. È la sanzione stabilita dal Tar del Lazio a carico diItalia, un importo ridotto del 20% rispetto ai 3distabiliti dall’Antitrust. I disagi contestati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) sono avvenuti nelmarzo-dicembre 2020 e, in particolare, nei trimestri marzo-maggio e ottobre-dicembre 2020, in corrispondenza con i primi due picchi della diffusione del-19. Le duecommerciali ...