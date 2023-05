A denunciare il fatto, su Facebook e, precisamente, sul gruppo 'Sei dise…', la zia del ragazzo, che ha postato la foto della tomba con e senza il modellino e ha scritto: 'Come l'hai ...

Pozzuoli, rubano il modellino di una moto dalla tomba di un ragazzo | La famiglia: "Rimettetelo al suo posto" TGCOM

Nel cimitero di Pozzuoli (Napoli), è stato rubato il modellino di una moto dalla tomba di un ragazzo di 20 anni morto otto mesi fa. L'oggetto, dal grande valore affettivo per i familiari, era stato at ...“I delitti della Rue Morgue” di Edgar Allan Poe è il primo racconto poliziesco della storia della letteratura mondiale Giovedì 11 all’Akademia cucina and more di Pozzuoli sarà presentata una nuova edi ...