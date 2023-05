Potente ciclone sull' Italia | forte maltempo almeno per 7 giorni

La citogenesi esplosiva, detta anchebomba, aggiunge Sanò, avviene quando un'area di bassa pressione posta alle medie latitudini vede la pressione atmosferica scendere nel suo minimo ad una ...BANGLADESH - MYANMAR Un, secondo stime vicino a Nargis che nel 2008 ha causato 140mila morti, si è abbattuto sulle coste di Myanmar e Bangladesh. Mocha ha portato piogge e venti a 250 kmh, allagando parte ...... se non grossi al largo, con possibili locali mareggiate" INSTABILITA' ATMOSFERICA AD OLTRANZA - "Non sarà finita qui: per quanto da mercoledì il maltempo allenterà la presa e ilperderà ...

Avviso meteo, in arrivo potente ciclone mediterraneo. Nubifragi e venti fino a 100km/h 3bmeteo

Precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento: questi i principali effetti, per almeno tutta la settimana, del violento ciclone che sta colpendo l'Italia in ...L’ufficio informazioni militari del Myanmar ha dichiarato che la tempesta ha danneggiato case, trasformatori elettrici, torri di telefonia cellulare, barche e lampioni nelle città di Sittwe, Kyaukpyu ...