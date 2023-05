... "Matteo te lo giuro - aveva detto Fiorello - se davvero ilsarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo attraverserò nudo, daa Reggio Calabria, ...Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia a nome del governo sul dldi. La fiducia era già stata preannunciata nella capogruppo di Montecitorio. Domani è previsto il voto di fiducia e mercoledì il voto finale sul provvedimento.Il Governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge sulsullo stretto di. Lo ha annunciato in Aula il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. fil 15 - 05 - 23 12:12:13 (0321)PA,INF 5 NNNN

Ponte Messina, governo pone la fiducia: domani il voto alla Camera Adnkronos

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, a nome del governo, la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sul Ponte sullo Stret ...