Polizia in azione contro lo spaccio | Arrestato 22enne con droga

(Di lunedì 15 maggio 2023)inloa Soccavo pere detenzione ai fini didi sostanza stupefacenteinlo. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti, nel transitare in via Contieri, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di un’auto; quest’ultima, alla loro vista, si è data alla fuga. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 9 bustine contenenti circa 10 grammi di marijuana, 3 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 16 grammi e 320 ...