Pogba | news Juve sull' infortunio | le condizioni

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) - Lesione muscolare di basso grado alla gamba sinistra per Paul. Il centrocampista francese dellantus si è infortunato ieri al 21' del match casalingo con la Cremonese. Il numero 10, titolare per la prima volta dopo quasi 400 giorni, è uscito dal campo in lacrime . "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulpresso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo", rende noto lantus facendo il puntodel giocatore.