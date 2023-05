su terza rata non e' questione di ore ma e' ritardo tecnico . Il commissario all'economia Paoloa proposito del pagamento della terza rata degli esborsi nel quadro delha detto di non sapere se si tratta di 'questione di ore'. Dunque, una decisione comunitaria continua a essere ...... la sfida è quella di questo emendamento, chiamiamolo così", ha sottolineato. La sfida, ...Commissione ha inviato tutto gli Stati membri a presentare un novo capitolo "REPowerEU" nei loro,...... prudenza nelle politiche di bilancio e pieno uso dei fondi del'. Lo ha detto ai giornalisti il commissario all'economia Paolo

Pnrr, Gentiloni: priorità è modifica a piano Italia, non 3° rata Agenzia askanews

“Il contributo del Pnrr è fondamentale. Aggiungerei che in una fase in cui per combattere l’inflazione i margini di politiche espansive sono ridotti, avere a disposizione per investimenti orientati al ...Uno strumento come il Pnrr è "un'occasione straordinaria, che l'Italia come altri Paesi deve fare uno sforzo per raggiungere" soprattutto in un periodo di politiche espansive ridotte a causa dell'infl ...