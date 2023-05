PMI e Mid Cap | basket bond da 100 milioni di euro per investimenti ESG | il piano CDP | MCC e Sella

Leggi su fmag

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ulteriori centodi, per un plafond totale che si aggira attorno al doppio della cifra: parliamo del“Sustainability linked” promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc) e. I, che sono operazioni di cartolarizzazione di obbligazioni emesse da diverse PMI e mid-cap accomunate da caratteristiche simili, riguarda portafogli portafogli dalla forte connotazione territoriale o tematica: in questo caso, si concentra sulle tematiche ESG – Environmental (ambiente), Social (società) e Governance – in quanto valori applicabili nel concreto dalle aziende. Ma vediamo nel dettaglio. NuovoESG: come funziona Investire nei progetti di crescita delle Pmi e Mid ...