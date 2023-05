Platinette critica l’Isola dei Famosi | pericoloso per la salute dei concorrenti!

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 15 maggio 2023)deiè un reality show impegnativo. A differenza del Grande Fratello Vip, mette alla prova anche il fisico dei concorrenti. Si tratta di una sfida di sopravvivenza a tutti gli effetti che, ogni anno, lascia indietro qualcuno. L’attuale edizione, però, fin dall’inizio, si è caratterizzata per infortuni e ritiri. Nelle ultime ore,ha deciso di esporsi sulla questione. In un’intervista per DiPiù Tv, ha affermato quanto possa essere dannosa la partecipazione al programma per alcuni naufraghi. Potrebbe interessarti: Isola dei, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataapertamentedei2023: “È iniziata la selezione” Mauro Coruzzi è stato molto duro nei confronti de ...