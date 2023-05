Piscina abusiva sul promontorio del Circeo | denunciato il regista Paolo Genovese

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sono stati i carabinieri del Nipaf e del parco di Sabaudia a scoprire che tra la fitta vegetazione deldelsi stava realizzando una. Una scoperta, quella fatta dai militari, che ha portato al sequestro della villa e alla denuncia delromano. L’accertamento che ha portato alla scoperta dell’abuso Gli accertamenti svolti erano di routine. Un controllo in una delle zone più suggestive delil cui panorama spazia dalle isole Pontine fino al Vesuvio. Un controllo nel corso del quale è stata trovata lain costruzione a ridosso della villa nella quale, come riporta Repubblica, erano in corso interventi di restauro, per i quali erano stati chiesti permessi edilizi, ma, a ...

... erano in corso interventi di restauro, per i quali erano stati chiesti permessi edilizi, ma, a quanto pare, non sarebbero stati rispettati tutti i titoli edilizi: primo tra tutti laNuove grane in vista per Paolo Genovese , che nelle ultime ore ha subito una denuncia a causa dei lavori di realizzazione di unarisultata: per questo motivo la sua villa a San Felice Circeo è stata temporaneamente sottoposta a sequestro da parte delle autorità che hanno effettuato le verifiche. [[nodo ]] Il ...Unacon vista sul lungomare di Circe, immersa tra la macchia mediterranea, dove rilassarsi all'... ma. Sono scattati i sigilli nella villa del regista romano Paolo Genovese a San Felice ...

