Pioli “Se tutto va come deve | Leao domani ci sarà”

(Di lunedì 15 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Gli occhi della squadra dicono che ci sono concentrazione e motivazione: i ragazzi si stanno preparando al meglio possibile per provare a vincere la gara di”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del ritorno del derby di semifinale di Champions League contro l'Inter, vincente all'andata per 2-0. “? Sta meglio,Krunic e Messias. Sevaandare, saranno a disposizione per la rifinitura di oggi pomeriggio e saranno della partita– ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – Abbiamo un obiettivo importante, ovvero vincere la partita e provare a qualificarci per la finale di Champions, che nessuno avrebbe mai pronosticato, cosìa inizio anno ...