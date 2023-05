Pioli | 'Milan dove nessuno pensava | ora la finale per la storia Leao sta bene | Krunic e Messias

ha già in testa ildi domani: "Dovremo essere equilibrati e compatti. E' chiaro che andare in vantaggio sarebbe fondamentale, ma non importa quando. L'importante è fare gol".sta ...Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di ritorno di Champions League. Si riparte dal 2 a 0 dell'andataGiornata di vigilia per ildi Stefano, che domani sarà chiamato a sfidare l'Inter per la semifinale di ritorno di Champions League. Stefano(©Ansa) - Calciomercato.itServirà un'impresa per ribaltare il 2 a 0 ...Commenta per primo Il tecnico delStefanoha parlato a Sky Sport in vista dell'Euroderby di ritorno di domani contro l'Inter: 'Lo stato d'animo è quello di una squadra che sa di avere ancora una grandissima occasione, è ...

Quarto posto e derby, il Milan rischia l'inferno: se va male, Maldini e Pioli in bilico La Gazzetta dello Sport

Tra pochi minuti prenderà il via la conferenza stampa pre partita di Stefano Pioli che sarà accompagnato da Sandro Tonali. L'allenatore rossonero rispomderà alle ...Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il ritorno del derby di semifinale di Champions League, che vede l' Inter avanti 2-0 dopo l'andata. Il tecnico dei rossoneri però crede nella rimonta: ...