(Di lunedì 15 maggio 2023) Vigilia del derby.cerca l'impresa. Ilparte dalla sconfitta per 2 - 0 dell'andata, due squilli dell'Inter nei primi dieci minuti. L'allenatore rossonero ci crede però: "Lo stato d'animo è ...

Vigilia del derby.cerca l'impresa. Il Milan parte dalla sconfitta per 2 - 0 dell'andata, due squilli dell'Inter ... Capitolo: "Sta bene, ieri ha svolto quasi interamente l'allenamento con il ...... battuti 2 - 0 dallo Spezia gli uomini di. Che partita sarà per i bookmaker Ecco un analisi ... EStavolta il portoghese ci sarà e proverà in tutti i modi a trascinare i suoi verso la ...Simone Inzaghi alla vigilia del derby di ritorno di Champions contro la formazione di... Affrontiamo una squadra che indipendentemente daha calciatori di qualità, serve grandissima ...

Pioli: "Leao Sembra stare bene... Vogliamo entrare nella storia del Milan" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport in vista dell'Euroderby di ritorno di domani contro l'Inter: "Lo stato d'animo è quello di una squadra che sa di avere ancora una grandissima ...Così l'allenatore rossonero prima della semifinale di ritorno: "Non dobbiamo dimenticarci l'andata, ma serve una partita diversa. Spero di avere Rafael insieme a Krunic e Messias" ...