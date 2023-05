(Di lunedì 15 maggio 2023) Durante la due giorni dedicata all’aerospazio tenutasi a Roma, la Aerospace Power Conference, evento tra quelli programmati per la ricorrenza del centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare, è stato siglato un importante accordo con il Regno Unito:della Royal Air Force si addestreranno presso la International Flight Training School (IFTS ) di(CA), dove svolgeranno l’iter della fase IV°. L’iniziativa si concretizzerà nel mese di luglio, quando arriveranno presso la Ifts i primi due dei quattro allievi inglesi destinati a ricevere la formazione in Italia. L’accordo ribadisce in modo sostanziale quanto affermato lo scorso 11 maggio adal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti, in occasione della presentazione del nuovo campus dell’Ifts: «Attraverso ...

La Gran Bretagna formerà iucraini a partire dall'estate, anche se Downing street ha frenato ... diventata con l'ultimo pacchetto da 2.7 miliardi di euro il secondo paese per contributi...A febbraio Sunak aveva annunciato il nuovo programma di formazione per i. L'esercito ucraino ... 'scommette' sulla vittoria Ucraina, promettendo illimitate forniture. In questo modo ...L'analisi riporta inoltre che gli attacchi "hanno preso di mira Kiev e presunte strutture, ...sua resistenza all'invasione russa in corso" e la creazione di un programma per addestrare...

Piloti militari, anche la RAF sceglie la scuola italiana di Decimomannu Panorama

Il primo ministro Sunak ha annunciato oggi che il Regno Unito continuerà a sostenere l'Ucraina fornendo armi e addestrando i suoi piloti.Prosegue il tour dopo Vaticano, Roma, Berlino e Parigi. Il Regno Unito invierà missili e droni a lungo raggio, addestrerà piloti ucraini. Scontro con Mosca ...