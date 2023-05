Piero Petrucco presidente della Federazione europea dei costruttori

(Di lunedì 15 maggio 2023), vicee amministratore delegatoIcop Spa di Basiliano (Udine) e’ il nuovodeieuropei (Fiec), associazione che rappresenta 3 milioni di imprese che, con 1.602 miliardi di fatturato annuo, garantisce l’11,1% del Pil dei 27 Paesi europei. Creata nel 1905, Fiec rappresenta – attraverso le sue 31 Federazioni nazionali di 27 Paesi – le imprese edili di tutte le dimensioni, dalle Pmi ai conglomerati globali.iniziera’ il mandato con l’Assemblea generale del 2024, succedendo all’irlandese Philip Crampton, per il biennio 2024-2026., gia’Consulta nazionale delle specializzazioni, e’ ...

Il friulano Piero Petrucco è il nuovo presidente della Federazione europea dei costruttori

L’imprenditore friulano è stato designato come presidente per il biennio 2024-2026 nel corso dell’Assemblea generale svoltasi a Roma ...«In Ucraina speriamo si apra finalmente una fase di pace e di ricostruzione per la quale dobbiamo essere pronti sin da ora». Parte da qui Piero Petrucco, vicepresidente Ance che il 12 maggio l'assembl ...