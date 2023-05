(Di lunedì 15 maggio 2023) Tiziano, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alsquadra-al termine di Spezia-

... anticipazioni di film e serie che presto arriverannogrande schermo. Il premio come Miglior ... Antonio Scurati, Ludovica Martino, Nils Hartmann, Aurora Giovinazzo, Filippo Nigro, Fiorenza, ...... gli Azzurrini hanno battuto i pari età del Parma U17 in un'amichevole disputatacampo 2 'Enzo ... Giorgio Vezzosi (Sassuolo); Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De(Inter),...Salerno, infatti, prima si porta- 6 al 25' , poi- 1 al 32' dopo il gioco da quattro punti ... Raphael Chiti 14 (4/5, 1/6), Marcelo Dip 13 (4/6, 0/0), Gabriel Dron 12 (2/4, 2/4), Marco8 ...

Pieri sul confronto Milan-tifosi: “Apertura di un fascicolo è un atto dovuto” Pianeta Milan

A tutti i partecipanti all’Open Night verrà offerto un buffet di benvenuto, appetitoso assaggio del percorso che li attende ...L’attrice al Riviera International Film Festival di Sestri Levante ha raccontato come si è preparata per il ruolo: “Ho preso questo lavoro come una bella sfida” ...