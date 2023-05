Piccoli al 93' regala la salvezza all' Empoli | 1-1 con la Samp

Un gol dial 93'un pareggio ormai quasi insperato all'Empoli in casa della Sampdoria, ma soprattutto garantisce ai toscani la salvezza con tre giornate di anticipo. A Marassi finisce 1 - 1 con ...AGI - Un gol dial 93'un pareggio ormai quasi insperato all'Empoli in casa della Sampdoria, ma soprattutto garantisce ai toscani la salvezza con tre giornate di anticipo. A Marassi finisce 1 - 1 con ...Commenta per primo Robertoall' Empoli la salvezza con il suo gol, quello dell'1 - 1 con la Sampdoria. Al termine dell'incontro, l'attaccante ha parlato a Dazn : 'Ho passato un anno tra infortuni e momenti ...

Piccoli regala la salvezza all'Empoli: 1-1 con la Sampdoria Calciomercato.com

Questa sera, a partire dalle 20.45, si sono affrontate la Sampdoria di Dejan Stankovic e l'Empoli di Paolo Zanetti ...All'intero dello Stadio Luigi Ferraris, la Sampdoria di Dejan Stankovic e l'Empoli di Paolo Zanetti si sono affrontate ...