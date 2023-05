Piccante tentazione | i biscotti cioccolato e peperoncino | inebrianti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il mondo dei dolci è avvolgente e caloroso, ma nessuno pensava che potesse trasformarsi anche in una: questialracchiudono tutto il fervore di una passione inebriante. Regalano una scossa di piacere alle papille gustative, si sciolgono in bocca e sprigionano un aroma indescrivibile. Per una resa ancora più aromatica ed intensa, potete aggiungere anche un pizzico di cannella. La combinazione che ne risulta lascerà il vostro amore a bocca aperta, ingolosito e sorpreso dalla vostra inventiva e dalle vostre capacità culinarie. Offriteli a chi amate, ma anche agli amici di sempre per incantarli una volta di più. La ricetta è semplicissima, in meno di mezz’ora sfornerete delle chicche di pura golosità. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...