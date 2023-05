Piazza di Siena | Villa Borghese a Roma ospite il meglio dell’equitazione mondiale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Saranno ben 81 gli atleti che rappresenteranno 16 nazioni diverse e che si sfideranno all’interno della splendida cornice diper la 90esima edizione didi. L’evento, che si terrà adal 25 al 28 maggio, metterà in palio un montepremi di un milione di euro. Di seguito, ecco le parole di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri durante la conferenza stampa di presentazione: “dinon è solo un evento sportivo internazionale, mano e deini che noi ringraziamo perche’ ci permettono di organizzarlo in questo monumento. Un evento eco compatibile e abbiamo dimostrato che in un contesto come...

Per celebrare il 'Prato senza Frontiere', Fise e Sport e Salute hanno ideato una nuova 'rue' di ingresso per i cavalli sul campo gara Lo Csio didiè competizione, ma è anche e soprattutto un'opportunità per Roma e per uno dei suoi cuori verdi, Villa Borghese. Questa mattina, nel campo gara di Villa Borghese, ha avuto luogo la ...Dal 25 al 28 maggio a Villa Borghese torna la magia della grande equitazione. 'di' infatti arriva alla sua 90ma edizione e per quattro giorni porterà nell'antico ovale nel cuore di Roma alcuni dei grandi protagonisti del salto ostacoli e del polo mondiale, tra ...di2023: il 'Prato senza frontiere' a Roma dal 25 al 28 maggio con montepremi record da un milione di euro Passione Padel Tra meno di due mesi, dal 10 al 16 luglio, al Foro Italico è in ...

Equitazione: Cozzoli, 'Piazza Siena con Foro Italico e Colle Oppio ... Civonline

ROMA - Questa mattina, nel campo gara di Villa Borghese, ha avuto luogo la presentazione ufficiale del 90º CSIO di Roma Piazza di Siena - Master ...La lettera del ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi - impegnato a Bruxelles in un vertice europeo con i suoi omologhi - ha aperto lunedì mattina la conferenza stampa di presentazione di ...