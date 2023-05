Piacenza | compra un quadro per poche migliaia di euro | potrebbe essere un Monet che vale milioni

(Di lunedì 15 maggio 2023) È stato aggiudicato all’asta solo due settimane fa, perdi, magiàre svariati. Si tratta di un dipinto che alcuni esperti attribuiscono a Claude, uno dei fondatori dell’impressionismo. Ad acquistarlo, secondo quanto riporta il quotidiano Libertà, è stato l’avvocato piacentino Carlo Romagnoli, collezionista ed appassionato d’arte. Dalle dimensioni di 104 per 74,5 centimetri, l’opera ritrae una bambina, un soggetto insolito per il maestro francese. “Sì, dire che è una mio avviso è esatto”, ha confermato al quotidiano piacentino il critico ed esperto d’arte Vladimir Cicognani, perito d’arte del tribunale e della camera di commercio di Bologna. “Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si ...

