Un ritorno della naja , molto breve e solo su base volontaria. A rilanciare il tema la premier Meloni a Udine . A margine dell'adunata nazionale degli Alpini la cui associazione chiede da anni il ...Burioni: 'Non è vero che dal quarto stadio non siindietro' Michela Murgia e Claudia, madri ... Nella nostra famiglia queer, io e Claudia siamo l'unica coppia omogenitoriale,da dodici anni ...Marco gioca un pessimo primo game e concede un break all'avversario, chead essere ... Ma la speranza di rimonta dura poco,nel gioco successivo il tedesco per la terza volta nella frazione ...

Perché si torna a parlare di naja volontaria TGLA7