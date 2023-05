Perché Inter-Milan di Champions League si può vedere gratis e in chiaro? Cosa dice la legge e il canale tv

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Siamo pronti per il secondo atto dell’EuroDerby dio, valevole come semifinale della2023. Domani sera, martedì 16 maggio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, andrà in scena il secondo capitolo della Stracittadina, che vedrà i nerazzurri di mister Simone Inzaghi scattare con il vantaggio di 2-0 conquistato nella sfida d’andata, mentre i rossoneri cercheranno la grandissima rimonta. La partita che deciderà quale delle due squadreesi raggiungerà la finale di Istanbul di sabato 10 giugno sarà trasmessa anche in diretta in tv in. Per quale motivo? La decisione deriva da un decretoe da una normativa AgCom. Tutto questo risale a una decina di anni fa e stabilisce che tutti gli eventi diesse pubblico nazionale ...