“Perché ha vinto Mattia e non Angelina” Amici 22 | la scoperta subito dopo la finale e i risultati

(Di lunedì 15 maggio 2023) Normalmente ladello storico talent show di Maria De Filippi si svolge di sabato però, quest’anno, a causa di diverse vicissitudini, il vincitore di22 è stato annunciato di domenica. Ieri finalmente è arrivato il momento che i fan stavano aspettando. Il ballerinoZenzola è arrivato primo sul podio. Una sorpresa, come in realtà accade spesso. Gran parte degli spettatori immaginavano di vedere vincere22 dalla figlia d’arteMango. La cantante invece è arrivata seconda, però, è parsa comunque molto soddisfatta. La sua carriera è avviata e come anche quella del vincitoreZenzola.22,haZenzola La ...

... ma è incappato in alcuni scivoloni ed è stato bocciato da tutti per il matchper 2 - 0 dalla ... In questo caso il VAR avrebbe dovuto richiamare l'arbitro all'on - field - reviewc'è calcio ...Feci l'imitazione di Rafaavevalui, se avessiio avrei pensato: se lo imito dopo che l'ho battuto, Rafa mi ammazza". "In Australia tenuto in carcere con i profughi di guerra" ...Sentire Zio Toni dire cose come: "Le scuse non hanno maiuna partita" rende questa teoria ... Questo messaggio deve essere rafforzato quotidianamenteanche se non tutti diventeranno dei re ...