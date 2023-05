Perché guardare un quadro migliora il nostro benessere psicofisico

(Di lunedì 15 maggio 2023) Capita a tutti. Non ci sono possibilità di sfuggire all’arte, qualche che sia lo stile dell’autore. Quando ci troviamo di fronte ad undi valore, che riesce a trasportarci in un panorama psicologico diverso semplicemente riempendoci occhi e mente con la sua capacità di impressionare, ci fermiamo. E ci muoviamo allo stesso modo di fronte ad una scultura che riproduce la plasticità del corpo umano.in qualche modo l’arte, sia con una visione diretta dell’opera sia attraverso l’immagine, diventa un salvacondotto per il. Anche se la guardiamo su un volume o davanti allo schermo di un computer o di un tablet.l’arte, anche a distanza, può davvero farci star meglio. Sullo schermo o su un libro Quando si fermiamo aundi grande valore, come del ...

... bastialle conseguenze dell'inflazione e all'impatto che sta avendo sui risparmi degli ... Ecco, per far sì che il calcolo di bonus e il riconoscimento di agevolazioni tenga conto della ...... "No, ma voi interpretate!io ho detto 'futuro brillante per il Napoli', per cui rimane E allora dite che resto. Come te, tu sei un altro che interpreti!". Clicca su play peril ...Pensiamo, ad esempio, alla Spagna dove non c'è calo di natalitàesiste una famiglia di tipo ... Noi abbiamo il dovere, al contrario, dial futuro". Il punto di vista dei professionisti è ...