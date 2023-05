Perché gli ultras hanno tanto potere?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 maggio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 35ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Grandi emozioni nel Campionato degli sconfitti. Mollare il malloppo Champions per tutti sarebbe una sciagura. Se non proprio vita o morte, quasi. Quando poi gli spasimi europei si mescolano a quelli che per la sopravvivenza in A, allora tutto precipita nel thriller ruspante di Mario Bava, e il divertimento è assicurato. Gli Aquilotti, da tempo col fiatone, rischiano di buscarle contro gli agguerriti salentini molto alcolici e polifenolici. Sbagliano un rigore negroamaro, i primitivi. E vanno anche sotto con un gol del ritrovato Ciruzzo d’ ‘a Torre. Ma poi ribaltano tutto grazie a una doppietta di Remi Oudin che nel nome evoca sorprendenti magie. E un po’ mago deve esserlo questo ventiseienne francese se improvvisamente si scopre goleador. I laziali provano ad abbozzare una riscossa che non arriva. Falcone para ...