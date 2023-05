Perché dovresti abbracciare ogni giorno i tuoi genitori | prima che sia troppo tardi

(Di lunedì 15 maggio 2023) È un potere immenso, straordinario e benefico, quello che appartiene agli abbracci, donati e ricevuti. Tutti lo sappiamo, eppure nonostante si tratti di uno strumento che possiamo usare gratuitamente e illimitatamente, non sempre lo sfruttiamo. Non lo facciamoci sembra inopportuno lasciarci andare a slanci di dimostrazione affettiva alla nostra età, opreferiamo i saluti frettolosi ai lunghi abbracci, ma solo per una questione di logistica. Altre volte, addirittura, rinunciamo ai contatti fisicitanto ci sono le videochiamate che ci aiutano a sentirci vicini, soprattutto quando siamo lontani. Eppure, quelle quattro braccia che si stringono, e si fondono all’unisono, valgono più di mille parole sussurrate al telefono. Sono il simbolo della presenza e della reciprocità, dell’amore e dei legami indissolubili, quelli ...

