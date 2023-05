, oltre 3.500 italiani si sono trasferiti in Portogallo per avere l'assegno detassato L'obiettivo del governo giallo - verde era quello di rispondere ai paesi che attirano anziani stranieri ...Nel frattempo, avverte l'Inps, la spesa pubblica italiana aumenterà entro il 2045: per le(... Facciamo un'ipotesi facile: se in Italia si introducesse unatax del 10% senza detrazioni sui ...tax, voucher e riduzione del finanziamento alla sanità pubblica violano la Costituzione. Una ... Male anche sulle" prosegue - . Il superamento della cosiddetta legge Fornero ...

Pensioni, la flat tax al 7% non attrae gli stranieri: solo in 268 hanno scelto l'Italia ilmessaggero.it

Sono più di 3.500 i pensionati italiani che hanno scelto Lisbona per pagare meno tasse. La crescita del numero di persone non più attive lavorativamente che hanno deciso ...La tassa piatta al 7% immaginata per attrarre i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi nelle regioni del Sud Italia non decolla. L'agevolazione, secondo gli ultimi dati ...