Pensiero del giorno – Gli sguardi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da che mi ricordo, non ho mai sostenuto lo sguardo di una persona per più di qualche secondo. Da piccola, per soggezione verso gli adulti e, in seguito, per varie altre ragioni. Gli occhi, si dice, sono lo specchio dell’anima e io provo timidezza nel mostrare ciò che custodisco all’interno di me poiché ogni persona è uno scrigno che racchiude tesori sconosciuti e inestimabili. Quando un mio simile mi guarda, vedo un mondo infinito che si dischiude nelle sue profondità, ma anche nel suo infinito cosmico. In genere, giudichiamo il nostro prossimo e, con ciò, ci mostriamo superficiali. Non riflettiamo come, spesso, ciò che una persona dice o fa non corrisponde al suo profondo sentire. In effetti, ognuno di noi è un mistero. Io non guardo negli occhi gli altri per non violare questo mistero. Non sono capace di leggere nell’animo, neanche dei parenti, degli amici, dei conoscenti. ‘Sento’, ...