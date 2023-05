(Di lunedì 15 maggio 2023) Andrea, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della vigilia di-Milan vissuta ad Appiano Gentile. Il giornalista si concentra anche su Edin Dzeko, uno dei protagonisti dell’andata– Questa l’analisi di Andrea: «L’ha vinto gli ultimi tre derby e non solo lo ha fatto, li ha dominato. Questo da forza alle convinzioni dell’. Non vuole impostare la partita con la gestione, vuole cercare il gol come il Benfica per mettere la partita sui binari. Vuole sfruttare l’ambiente, con un sold-out da record e l’incasso da 12 milioni. C’è tutto per regalarsi un sogno, perché quello era quando è stato sorteggiato il girone. L’ci arriva con lae la voglia ...

La programmazione Martedì 16 maggio Ore 21:- Milan, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky ... commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e AndreaStudi ......45 -vs Sassuolo Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Beppe Bergomi Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e AndreaDomenica 14 ...Dove vedere- Sassuolo in tv La partita trae Sassuolo, valida per la 35giornata di ... A bordocampo Andreae Matteo Barzaghi. Appuntamento poi con 'Sky Calcio - L'Originale ', ...

Paventi: «Inter, testa giusta verso l’Euroderby! Dzeko…» Inter-News.it

La partita tra Inter e Sassuolo, valida per la 35^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 13 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in strea ...E solo uno ha fatto meglio: Vinicius Junior del Real Madrid, in cima alla classifica a quota 6 assist E di questi, son ben 5 gli assist serviti in Champions League. Federico Dimarco è tra i protagonis ...