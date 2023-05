Paura a Pavia | rumeno ubriaco minaccia di gettare bimba dalla finestra | lo fermano con il taser

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag — Si è temuta la tragedia a Stradella, in provincia di; un cittadinodi 40 anni, in procinto di essere arrestato, ha cercato di tenere lontani i carabinieri afferrando la figlia di un anno endo di gettarladella propria abitazione. Lo riporta il Corriere.dila bambinaLa furia dell’uomo è esplosa sabato sera, dopo l’ennesima bevuta. L’immigrato, che ha precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, si era scagliato con violenza contro la moglie e le figlie più grandi, di 12 e 14 anni. La donna, per sfuggire alla furia del marito, era scesa in strada con le due ragazzine, mentre lui era rimasto in ...