Parli da solo? Fai bene! Ecco i 5 motivi per cui tutti dovremmo farlo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Parlare da soli è un segno di squilibrio mentale? Secondo uno studio di alcuni psicologi della Toronto University tutt’altro: scopriamo il perché. Forse perché notare un passante per strada che rimugina tra sé e sé pensieri a voce alta fa sempre un certo effetto. O forse perché le rappresentazioni letterarie, teatrali e cinematografiche hanno dipinto per secoli il confabulare solitario come una caratteristica dei personaggi un poco – o del tutto – “fuori di testa” (basti pensare all’Ofelia dell’Amleto di Shakespeare). La ricerca è stata condotta presso la Toronto University – GranTennisToscana.itFatto sta che nella nostra cultura l’opinione che chi parla daabbia “qualche rotella fuori posto” si è diffusa capillarmente ed è stata predominante per secoli. Eppure uno studio di alcuni psicologi dell’Università di Toronto ha rivelato il contrario: parlare da soli, ...