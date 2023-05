(Di lunedì 15 maggio 2023) 'Nonilmentre lavoravo come graphic designer, così mi sono preoccupata'. Laarriva poco dopo:a 29. Per Emma Lawton è l'inizio di un calvario, ma ...

'Non riuscivo a muovere bene il mouse mentre lavoravo come graphic designer, così mi sono preoccupata'. La diagnosi arriva poco dopo:a 29. Per Emma Lawton è l'inizio di un calvario, ma anche di una nuova vita. I muscoli del collo hanno ormai ceduto e non le consentono di sollevare la testa. 'È una condizione ...'s", risponde Fox. Non sto raccontando questa cosa acciocché possiate scandalizzarvi per ... Fox ha appena deciso di rendere pubblica, dopodi segreti, la sua malattia, e quindi di ...Ma ero nelle prime fasi dela quel punto, quindi non so se avrei voluto tornare sul set. ... Penso che potremmo andare sul set e rifarlo dopo tutti questisenza nemmeno dover pensare al ...

Parkinson a 29 anni: «Non riuscivo a muovere bene il mouse. Pensavo di essere troppo giovane, poi la diagnosi» ilmessaggero.it

«Non riuscivo a muovere bene il mouse mentre lavoravo come graphic designer, così mi sono preoccupata». La diagnosi arriva poco dopo: parkinson a 29 anni. Per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...