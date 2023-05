Papeete | il social-bestiario | tensione Euroderby | talpa svela chat tra Pioli-Maldini Una prostituta insidia Galliani

...la rabbiadei suoi tifosi. E poi ancora Mourinho, Gasperini, Massimo Boldi (!), maxisfoghi, giustificazioni imbarazzanti, e tanto, tanto buon umore. Ombrellino nel long drink, c'è. 1)...... quelli che Bryan Cristante è praticamente il più forte centrocampista do' munno; quelli delle giravolte politiche e delle diverse sfumature giornalistiche; quelli che è uscito il nuovo, ...Commenta per primo LaTop 10 dinon va in ferie nemmeno il Primo maggio. E ci mancherebbe, vista la mole di materiale futbolista emersa nelle ultime ore. Il segreto del successo di Erling Haaland, le folli ...

Una squadra di calcio che deve rendere conto ad un branco di falliti, mafiosi, violenti, col battesimo come più alto titolo di studio. Una roba che tutti fanno finta di non vedere, alla quale il ...«Io qui nun c'ho proprio dubbio, ma io qua me prendo Cristante per qualsiasi squadra italiana, in qualsiasi momento, in qualsiasi ruolo del centrocampo: gioca sempre per qualsiasi allenatore.