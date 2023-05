(Di lunedì 15 maggio 2023) «I peccati si confessano in confessionale, vengono assolti e si riceve anche una sanzione nella segretezza del sacramento. Ma i reati sono un’altra cosa. Ma lanon è solo un peccato: è un...

Così padreha concluso la sua prima messa, domenica, nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Ghilarza (Oristano) , dopo la rivelazione choc, in una chat di fedeli di aver ...Una confessione choc quella di padre, che due giorni fa ha usato la chat dei fedeli per raccontare la sua terribile esperienza avvenuta a 14 anni quando frequentava il seminario minore ...L'incredibile testimonianza di don, un prete di Abbasanta, Ghilarza e Norbello , in provincia di Oristano , che ha deciso di rompere il silenzio e denunciare gli abusi sessuali subiti durante il suo periodo al seminario ...

Paolo Contini, il parroco che ha segnalato gli abusi subiti: "La pedofilia da denunciare sempre" Gazzetta del Sud

Il caso riguarda il padre Paolo Contini, un ex-seminarista che ha vissuto gli abusi da adolescente e ha lottato per anni con le conseguenze fisiche e psicologiche che ne sono seguite. Nonostante ciò, ...L’incredibile testimonianza di don Paolo Contini, un prete di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in provincia di Oristano, che ha deciso di rompere il silenzio e denunciare gli abusi sessuali subiti ...