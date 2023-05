Pallanuoto | Serie A1 2023 | scattano le finali play-off e play-out Si decidono Scudetto | retrocessione e non solo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da domani, martedì 16, a sabato 27 maggio sile sorti della stagione 2022-dellanazionale:infatti le-off e-out al meglio delle tre partite. Sil’assegnazione dello, la seconda, e l’accesso alle Coppe europee. Il titolo del 104° campionato diA1 maschile sarà ancora una volta, la 12ma consecutiva, affare tra Pro Recco e AN Brescia: chi perde avrà comunque un posto in Champions League. Allo stesso modo c’è in palio un posto in Champions nella finale per il 3° posto, col derby siciliano tra Ortigia e Telimar. La perdente andrà invece in EuroCup, così come farà la squadra che vincerà ...

Domani, martedì 16 maggio, alle 15 alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa è in programma Ortigia - Telimar, gara 1 della finale per il terzo posto del campionato diA1 die per la qualificazione ai preliminari di Champions. 'I nostri avversari - le parole dell'allenatore del Telimar Gu Baldineti - sono arrivati davanti a noi nella stagione ...Soltanto due volte si sono imposti i lombardi (nel 2003 con l'epicaconclusa con il golden gol di Roberto Calcaterra alla quinta partita, poi nel 2021) a cui servirà un'impresa per ribaltare il ...3' DI LETTURA L' Ekipe Orizzonte offre un'ottima prova e conquista il punto del sorpasso sulla Sis Roma nella finale scudetto difemminile, portandosi sul 2 - 1 nellaper l'assegnazione del tricolore di quest'anno. Le catanesi hanno battuto le giallorosse al centro sportivo "Babel" di Roma, bissando il successo ...

Lucrezia Puppi è stata convocata al collegiale della nazionale giovanile Under 16 che si terrà dal 21 al 24 maggio a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. Grande la soddisfazione per la Nau ...Scattano il 16 maggio le finali playoff e playout. In una settimana si definisce la classifica dalla prima all'ottava posizione, si assegna il titolo del campionato di serie A1 maschile numero 104 e s ...