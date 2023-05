Pagelle Sampdoria-Empoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Gli ospiti vanno a caccia del punto che sancirebbe l’aritmetica salvezza, i padroni di casa invece giocano per l’orgoglio. E lasembra stare meglio in campo: crea occasioni e va vicinissima al gol dell’1-0 con Zanoli che sbaglia un gol che sembrava fatto. L’ex terzino del Napoli però si prende la rivincita qualche minuto più tardi e con un tiro dalla traiettoria strana beffa Vicario. L’nella ripresa ci prova e quando tutto ormai sembrava perso ci pensa Piccoli a siglare il gol del pareggio al minuto 93?: un gol che vuol dire salvezza ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: Sampdoria-Empoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Empoli, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Quagliarella (Sampdoria) FLOP: Walukiewicz (Empoli)

Sampdoria-Empoli 1-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 35ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi.