Padova | trapiantato un cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti | primo caso al mondo

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nella stessa azienda ospedaliera in cui 40 anni fa fu eseguito iltrapianto diin Italia, un organo chedida 20è stato impiantato in un 45enne con successo: l’intervento è stato annunciato oggi dall’Azienda ospedale università di. “È la prima volta alche unfermo viene riattivato e impiantato senza danni che possano pregiudicare il trapianto dopo un tempo così lungo – afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenuto alla presentazione dell’intervento – e questo apre frontiere impensabili rispetto al possibile utilizzo di organi da trapiantare”. Un risultato che potrebbe portare a un incremento del 30% nel numero dei trapianti in Italia. “Ancora una volta è ...