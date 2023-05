Padova | trapiantato cuore fermo da 44 minuti | è il primo caso al mondo I medici | «Abbiamo sovvertito un paradigma»

Non è fanta - medicina, ma ciò che l'quipe del professor Gino Gerosa, del "Centro Gallucci" di, è riuscita a fare con una procedura mai usata prima: far battere nuovamente nel torace di un ...Primo trapianto di cuore da un organo che aveva cessato ogni attività elettrica da 20 minuti. Lo ha eseguito il cardiochirurgo Gino Gerosa nell'Azienda ospedaliera di. L'operazione è stata effettuata lo scorso 11 maggio, su un uomo di 46 anni, cardiopatico, già operato in età pediatrica, e in lista d'attesa per un trapianto da due anni. In passato era ...... ha commentato Gino Gerosa, direttore del Centro di Cardiochirurgia "Gallucci" dell'Aou diche lo scorso 11 maggio, con la collaborazione dell'Anestesia di Treviso guidata dal dottor Paolo ...

Padova, primo trapianto da donatore cadavere a cuore fermo TGCOM

Un cuore fermo da 20 minuti è stato trapiantato con successo a Padova l'11 maggio, su un uomo di 45 anni. L'intervento è stato annunciato oggi dall'Azienda ospedale università della città veneta, la ...E’ stato eseguito nell’Azienda ospedaliera di Padova il primo trapianto di cuore da un organo che aveva cessato ogni attività elettrica da 20 minuti. In passato era accaduto che fossero stati eseguiti ...