Padel | Totti sfida Sinner ' è uno sport che ti fa stare bene'

Uniti dal. Francescosbarca al Foro italico di Roma per sfidare a colpi diil tennista italiano Jannik Sinner . In prima fila con lui, l'immancabile compagna Noemi Bocchi , che fa il suo ...Parola di Francescoche a margine degli Internazionali di Italia giocherà un match dicon Sinner. "Jannick - afferma l'ex capitano della Roma a Sky - E' molto preparato fisicamente ed ha ...Appuntamento imperdibile quest'oggi al Foro Italico, dove Jannik Sinner e Francescosi 'sfideranno' anel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi. Alle ore 14.15 il numero uno del tennis italiano e la bandiera della Roma incroceranno le racchette per pruomuovere il ...

Sinner e Totti, sfida speciale a padel: appuntamento alle 14.15 al Foro Internazionali BNL d'Italia

Parola di Francesco Totti che a margine degli Internazionali di Italia giocherà un match di padel con Sinner. "E bello svegliarsi la mattina e pensare di andare a giocare a Padel, ti fa star bene. E' uno sport divertente, accessibile a tutti anche ai bambini".